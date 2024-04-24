Anaokulu öğrencilerinden muhteşem uluslararası defile

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, 32 ülkenin kültürlerini muhteşem bir defile ile tanıttı.
Velilerin de katılımıyla gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Kırmızı halı üzerinde sergilenen defilede, 120 öğrenci ülkelerin karakteristik kostümleriyle büyüleyici bir gösteri sundu.
Okul Öncesi Öğretmeni Selin Hacıademoğlu, etkinliğin bir yıl boyunca titizlikle hazırlandığını ve öğrencilerin haftalık olarak farklı bir ülkeyi tanıttıklarını belirtti. Öğrencilerin öğrendikleri kültürleri ve giydikleri kostümleri gösterdikleri defile, büyük bir heyecan ve coşkuyla karşılandı. Programın sonunda ise Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü bando ekibiyle birlikte kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Tatvan'da gerçekleşen bu renkli etkinlik, öğrencilerin kültürel çeşitliliği anlama ve takdir etme yolunda önemli bir adım oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.