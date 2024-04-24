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Ortaokul öğrencisi taşla yaralandı

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Konya'nın Karatay ilçesinde, Akabe Mahallesi'nde ortaokul öğrencisi bir çocuk, okuldan çıkarak evine gittiği sırada atılan taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ortaokul öğrencisi taşla yaralandı mask
Ortaokul öğrencisi taşla yaralandı
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Konya'nın Karatay ilçesinde, Akabe Mahallesi'nde ortaokul öğrencisi bir çocuk, okuldan çıkarak evine gittiği sırada atılan taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Ortaokul öğrencisi taşla yaralandı

Olay, öğrencilerin dönüş saatlerinde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 5-6 kişilik bir grup tarafından atılan taşlardan biri, 11 yaşındaki Y.E.K.'nin başına isabet etti. Taş atan grup olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı Y.E.K., sağlık ekipleri tarafından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ortaokul öğrencisi taşla yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Nis 2024 - 21:01 - Gündem

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