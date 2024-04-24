Ortaokul öğrencisi taşla yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde, Akabe Mahallesi'nde ortaokul öğrencisi bir çocuk, okuldan çıkarak evine gittiği sırada atılan taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.
Olay, öğrencilerin dönüş saatlerinde meydana geldi. Henüz kimlikleri belirlenemeyen 5-6 kişilik bir grup tarafından atılan taşlardan biri, 11 yaşındaki Y.E.K.'nin başına isabet etti. Taş atan grup olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ilk müdahalesini yaptığı Y.E.K., sağlık ekipleri tarafından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.