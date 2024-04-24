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Meteotolojiden o ile ‘toz taşınımı’ uyarısı

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteotolojiden o ile ‘toz taşınımı’ uyarısı mask
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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

“Bu gece saatlerinden itibaren (25.04.2024 Perşembe TSİ) Kayseri çevrelerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşımının etkili olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır”

ifadelerine yer verildi.

Meteotolojiden o ile ‘toz taşınımı’ uyarısı

Ayrıca açıklamada oluşması muhtemel risklerin de sağlık problemleri, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar olabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Nis 2024 - 20:54 - Yaşam

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