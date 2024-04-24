Dolandırıcılık tehlikelerine karşı vatandaşlar bilgilendirildi

Samsun'un Terme ilçesinde, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirme kampanyası düzenledi.
Dolandırıcıların çeşitli yöntemlerini anlatan polis ekipleri, kendilerini polis, asker veya savcı gibi tanıtarak para, altın veya banka hesap bilgisi isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Ayrıca, şüpheli telefon görüşmelerinin en kısa sürede polise bildirilmesinin önemine dikkat çekildi. Telefon ve internet aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık türlerini detaylıca anlatan polis, vatandaşların dağıtılan bilgilendirme broşürlerini incelemesi gerektiğini belirtti.
Bu bilgilendirme kampanyasıyla, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılık tehlikelerine karşı bilinçlendirerek önlem almalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.