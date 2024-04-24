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Dolandırıcılık tehlikelerine karşı vatandaşlar bilgilendirildi

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Samsun'un Terme ilçesinde, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirme kampanyası düzenledi.

Dolandırıcılık tehlikelerine karşı vatandaşlar bilgilendirildi mask
Dolandırıcılık tehlikelerine karşı vatandaşlar bilgilendirildi
Dolandırıcılık tehlikelerine karşı vatandaşlar bilgilendirildi
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Samsun'un Terme ilçesinde, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirme kampanyası düzenledi.

Dolandırıcılık tehlikelerine karşı vatandaşlar bilgilendirildi

Dolandırıcıların çeşitli yöntemlerini anlatan polis ekipleri, kendilerini polis, asker veya savcı gibi tanıtarak para, altın veya banka hesap bilgisi isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Dolandırıcılık tehlikelerine karşı vatandaşlar bilgilendirildi

Ayrıca, şüpheli telefon görüşmelerinin en kısa sürede polise bildirilmesinin önemine dikkat çekildi. Telefon ve internet aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık türlerini detaylıca anlatan polis, vatandaşların dağıtılan bilgilendirme broşürlerini incelemesi gerektiğini belirtti.

Dolandırıcılık tehlikelerine karşı vatandaşlar bilgilendirildi

Bu bilgilendirme kampanyasıyla, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılık tehlikelerine karşı bilinçlendirerek önlem almalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Dolandırıcılık tehlikelerine karşı vatandaşlar bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 Nis 2024 - 20:47 - Gündem

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