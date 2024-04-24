Dolandırıcılık tehlikelerine karşı vatandaşlar bilgilendirildi

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Samsun'un Terme ilçesinde, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirme kampanyası düzenledi.

Dolandırıcıların çeşitli yöntemlerini anlatan polis ekipleri, kendilerini polis, asker veya savcı gibi tanıtarak para, altın veya banka hesap bilgisi isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, şüpheli telefon görüşmelerinin en kısa sürede polise bildirilmesinin önemine dikkat çekildi. Telefon ve internet aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık türlerini detaylıca anlatan polis, vatandaşların dağıtılan bilgilendirme broşürlerini incelemesi gerektiğini belirtti.

Bu bilgilendirme kampanyasıyla, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü vatandaşları dolandırıcılık tehlikelerine karşı bilinçlendirerek önlem almalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı