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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı mask
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Diğer futbolcuların ise ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, şut çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Nis 2024 - 20:43 - Spor

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