Elazığ'da sokak satıcılarına operasyon: 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yaklaşık 3 aylık çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 16 parça halinde 32.97 gram metamfetamin, 12 parça halinde 11.05 gram kokain, 11 parça halinde 26.46 gram esrar, 179 adet sentetik ecza, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 20 bin 285 TL ve 50 dolar nakit para ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıca, uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 22 şahsa da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan işlem yapıldığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.