Trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karakolu Gelemen mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Ö. idaresindeki 06 BR 1616 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan ağaca çarpıp karşı yola geçti. Kazada, sürücü Selim Ö. ile Gülay Ö., Gökmen Ö. ve Menekşe O. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı