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Trafik kazası: 4 yaralı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Trafik kazası: 4 yaralı mask
Trafik kazası: 4 yaralı
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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun Ordu karakolu Gelemen mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Ö. idaresindeki 06 BR 1616 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan ağaca çarpıp karşı yola geçti. Kazada, sürücü Selim Ö. ile Gülay Ö., Gökmen Ö. ve Menekşe O. yaralandı.

Trafik kazası: 4 yaralı

Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 Nis 2024 - 20:31 - Gündem

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