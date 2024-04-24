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Kavşak kazası: İki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde Gebi Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Murat A. idaresindeki 55 AKM 898 plakalı otomobil ile Bayram D. yönetimindeki 26 ADF 374 plakalı otomobil çarpıştı.

Kavşak kazası: İki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı mask
Kavşak kazası: İki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı
Kavşak kazası: İki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde Gebi Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Murat A. idaresindeki 55 AKM 898 plakalı otomobil ile Bayram D. yönetimindeki 26 ADF 374 plakalı otomobil çarpıştı.

Kavşak kazası: İki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

Kazada yaralanan ve uzman çavuş olduğu belirtilen sürücü Bayram D., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavşak kazası: İki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kaza, trafik kazası, yaralı, samsun, İlkadım, Tepecik Mahalles, Eğitim

24 Nis 2024 - 20:27 - Gündem

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