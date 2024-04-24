Kavşak kazası: İki otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde Gebi Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Murat A. idaresindeki 55 AKM 898 plakalı otomobil ile Bayram D. yönetimindeki 26 ADF 374 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan ve uzman çavuş olduğu belirtilen sürücü Bayram D., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı