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Tüfenkci’den o görüşmeye ilişkin açıklama

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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Milletvekili Abdurrahman Babacan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. Tüfenkci, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Malatya için önem arz eden birçok konuyu etraflıca konuştuklarını ifade etti.

Tüfenkci’den o görüşmeye ilişkin açıklama malatya haber mask
Tüfenkci’den o görüşmeye ilişkin açıklama malatya haber
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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Milletvekili Abdurrahman Babacan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. Tüfenkci, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Malatya için önem arz eden birçok konuyu etraflıca konuştuklarını ifade etti.

Tüfenkci’den o görüşmeye ilişkin açıklama

Milletvekili Bülent Tüfenkci yaptığı açıklamada,

“Bakanımızla rezerv alan odaklı yaptığımız toplantıda, önemli gündem maddelerini konuştuk. Gelen talepler üzerine kapsamını genişlettiğimiz rezerv bölgelerin inşaat sürecini masaya yatırdık. Bu kapsamda önemli bir aşama kat ettik”

diyerek, şunları aktardı:

“Yine Bostanbaşı ve Yakıncalı kardeşlerimizden gelen rezerv alan taleplerini görüştük ve nihayete erdirmek işin için önemli aşama kat ettik:
Yerinde dönüşümle ilgili gelinen süreci de Bakanımızla detaylıca görüştük. Çarşı merkezi inşaatının son durumu da gündem maddelerimiz arasındaydı. Çarşımızın diğer bölgelerinde de inşaatlar hızlıca başlayacak.
Yeni TOKİ deprem konutlarının ihalelerini yapılmaya başlandı. Sayın Özhaseki bu konuda bize büyük destek veriyor ve konuyla birebir ilgileniyor.”
Tüfenkci’den o görüşmeye ilişkin açıklama

Kaynak: BÜLTEN

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24 Nis 2024 - 20:16 - Gündem

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