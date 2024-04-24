24 Nis 2024 - 20:16 - Gündem

Tüfenkci’den o görüşmeye ilişkin açıklama

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Milletvekili Abdurrahman Babacan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etti. Tüfenkci, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Malatya için önem arz eden birçok konuyu etraflıca konuştuklarını ifade etti.