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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci kimdir?

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Türkiye’de yapılan 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Malatya’da yüzde 68 oranında oy alarak 5 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise Malatya’da aldığı yüzde 25 oy oranıyla bir milletvekiline temsil hakkı verdi. Böylelikle Malatya’dan 6 Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz sahibi oldu.

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AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci kimdir haber malatya
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci kimdir haber malatya
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Türkiye’de yapılan 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Malatya’da yüzde 68 oranında oy alarak 5 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise Malatya’da aldığı yüzde 25 oy oranıyla bir milletvekiline temsil hakkı verdi. Böylelikle Malatya’dan 6 Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz sahibi oldu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci kimdir?

Yapılan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisinden (AK Parti) Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, Milliyetçi Hareket Partisinden Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhuriyet Halk Partisinden ise Veli Ağbaba Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söz hakkı elde etti. Peki AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci kimdir?

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci kimdir?

BÜLENT TÜFENKCİ KİMDİR?

Bülent Tüfenkci 26 Nisan 1966 Malatya doğumludur ve ortaokulu ve lise eğitimini Malatya’da aldı. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Tüfenkci, Ticaret Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. Serbest Avukat olarak çalıştı, Malatya AK Parti İl Başkanı olarak görev yaptı.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci kimdir?

2011 yılında AK Parti Malatya İl Başkanlığı görevine başlayan Tüfenkci görevini 2015’e kadar sürdürdü. 2015 seçimlerinde ise Malatya milletvekili olarak göreve başladı.

Yine 2015 yılında 64’üncü Türkiye Hükûmeti'nde Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak yer alan Tüfenkci, 65’inci Türkiye Hükûmeti'nde milletvekilliğine devam etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin evli ve iki çocuk babası olduğu biliniyor.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci kimdir?

Kaynak: HABER MERKEZİ

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24 Nis 2024 - 17:31 Malatya- Gündem

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