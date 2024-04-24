- Asayiş

Malatya’da alt geçitte zincirleme kaza! 5 araç birbirine daldı

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Malatya’da, alt geçitte 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya’da alt geçitte zincirleme kaza! 5 araç birbirine daldı malatya haber mask
Malatya’da alt geçitte zincirleme kaza! 5 araç birbirine daldı malatya haber
Malatya’da alt geçitte zincirleme kaza! 5 araç birbirine daldı malatya haber
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Malatya’da, alt geçitte 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya’da alt geçitte zincirleme kaza! 5 araç birbirine daldı

Kaza, 16.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu eski adliye mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan bir araçla aynı yöne ilerleyen bir başka araç çarptı. Kazayı görerek yaralılara yardım amaçlı yavaşlayan üç araç daha kazaya karışırken, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Malatya’da alt geçitte zincirleme kaza! 5 araç birbirine daldı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da alt geçitte zincirleme kaza! 5 araç birbirine daldı
 
Malatya’da alt geçitte zincirleme kaza! 5 araç birbirine daldı
 
Malatya’da alt geçitte zincirleme kaza! 5 araç birbirine daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 Nis 2024 - 17:31 Malatya- Asayiş

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