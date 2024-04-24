Son dakika! O kurum uyardı! Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman etkilenecek!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünce aralarında Malatya’nın da bulunduğu 5 il için kritik uyarı geldi. Yapılan uyarıya göre, Malatya, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için toz taşınımı beklenirken vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman’da toz taşınımı beklenmektedir. Başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan bir diğer açıklama ise şu şekilde:

“Bu gece saatlerinden itibaren (25.04.2024 Perşembe 00.00 TSİ) İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı tahmin ediliyor. İç Ege ve Batı Akdeniz'de Perşembe akşam saatlerine kadar, diğer yerlerde Cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”