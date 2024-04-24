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24 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

24 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? haber malatya mask
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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nesibe Karadağ’ın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,

100 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İmmihan Bayat’ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Yeşilyurt,

53 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sedat Kuşdoğan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,

23 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdul Baki Dalhançer’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,

66 yaşında vefat eden ve Elmasuyu Battalgazi Mezarlığına defnedilen Vesile Karatay’ın taziye adresi: Elmasuyu Mezarlığı, Battalgazi,

73 yaşında vefat eden ve Kıyıcak Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Rahime Satı’nın taziye adresi: Kıyıcak Mahallesi, Kale,

87 yaşında vefat eden ve Mullakasım Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Zehra Özerhan’ın taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Yeşilyurt,

65 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fatma Acar’ın taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt.”

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24 Nis 2024 - 16:46 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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