24 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nesibe Karadağ’ın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,
100 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İmmihan Bayat’ın taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Yeşilyurt,
53 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sedat Kuşdoğan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
23 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdul Baki Dalhançer’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt,
66 yaşında vefat eden ve Elmasuyu Battalgazi Mezarlığına defnedilen Vesile Karatay’ın taziye adresi: Elmasuyu Mezarlığı, Battalgazi,
73 yaşında vefat eden ve Kıyıcak Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Rahime Satı’nın taziye adresi: Kıyıcak Mahallesi, Kale,
87 yaşında vefat eden ve Mullakasım Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Zehra Özerhan’ın taziye adresi: Mullakasım Mahallesi, Yeşilyurt,
65 yaşında vefat eden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fatma Acar’ın taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.