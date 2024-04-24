Sami Er Çocuk Meclisi ile bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ravzanur Güde ve Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri ile aileleri katıldı.

“ÇOCUK BAYRAMI HEPİMİZİN BAYRAMI”

Büyükşehir Meclis Salonu’nda Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri ve aileleri ile bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

“Öncelikle böyle anlamlı ve güzel bir günde bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Atalarımızın kanlarıyla, canlarıyla mücadele ederek bizlere bıraktıkları bu topraklarda huzur içerisinde ilelebet yaşamayı Allah bizlere her zaman nasip etsin. Atalarımız bu topraklarda vermiş oldukları mücadele ile bu güzel yurdu bizlere armağan ettiler. Ata’mızda bir bayramla çocuklarımıza hediye etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı hepimizin bayramı özellikle çocuklarımızın bayramı, bu anlamlı ve özel günde yoğun bir gün geçirdik. Çocuklarımız ile bir dizi programlarımız oldu”

dedi.

“BÜTÜN DÜNYA BUNU MAALESEF SEYREDİYOR”

Bütün dünyadaki çocukların masum olduğunu söyleyen Er,

“Dünyanın birçok yerinde özellikle gönül coğrafyamızda çocuklarımız katlediliyor ve bütün dünya bunu maalesef seyrediyor. Gazze’de on binlerce çocuk bombalar altında katledildi. Bunlar maalesef bizim kanayan yaramız. Geçmişten beri coğrafyamızı her zaman kana bulamaya çalışan şer güçler oldu. Bizlerin çok güçlü bir devleti ve lideri var dimdik ayaktayız. Gönül coğrafyamızdaki ve dünyadaki bütün çocuklar masumdur. Onların katledilmesine asla seyirci kalamayız, çocukları katledenleri lanetliyoruz. Bizler her zaman tarih boyunca mazlumların yanında olduk. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum”

şeklinde konuştu.

“EĞİTSEL FAALİYETLER YAPMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ravzanur Güde,

“Bizleri bu anlamlı günde burada misafir eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak bizler depremde çok ağır hasar almış olsak dahi bizim için her daim güzel olan Malatya’mızda çocuklara yönelik sosyal, kültürel, eğitsel faaliyetler yapmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle bu kentte yaşayan çocukların da kent yönetiminde aktif rol almaları, Malatya’mıza dair yapılacak işlerde çocukların da fikirlerinin alınması konusunda farkındalık çalışmaları yapmaktayız. Çünkü biz çocuklar şuna inanıyoruz; küçüğümüzle, büyüğümüzle bir olduğumuz ve birlik olduğumuz sürece Malatya’mızı daha güzel yerlere getireceğiz”

söyleminde bulundu.

"SÖZ KÜÇÜĞÜN PROJESİNİ BAŞLATTIK"

Malatya Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Ravzanur Güde konuşmalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kapsamda kenti yöneten idareciler ile zaman zaman bir araya gelmek, kente dair fikirlerimizi ortaya koymak amacıyla ‘Söz Küçüğün’ projesini başlattık ve bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Bugün de burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’i konuk ettik. Kendilerine, davetimizi kabul ettikleri için çok teşekkür ediyor ve Malatya için yapacağı her çalışmada Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bugünün bizim için ayrı bir önemi daha var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. Bizler bugünü neşe içinde kutlarken aynı zamanda geleceğin büyükleri olarak da bizlere verilen sorumluluğun farkında olarak kutluyoruz. Çünkü atalarımızın bizlere kanları ve canları ile emanet ettiği bu toprakları bizlerde aynı şekilde korumamız gerektiğini iyi biliyor, ülkemizin her anlamda ve her alanda en iyi noktaya gelmesi konusunda gece gündüz çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Maalesef dünya genelinde tüm çocuklar bizim kadar şanslı olmayabiliyor. Filistinli kardeşlerimiz bunun en yakın örneği. Filistinli kardeşlerimizin ölmesini istemiyoruz. Gazze’de bombalar yerine uçurtmaların uçmasını, çocukların ve annelerin ağlama sesi yerine gülücük seslerini duymak istiyoruz artık. Bugünün küçüğü yarının büyüğü olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”

Konuşmalardan sonra çocuklar, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e Malatya ile ilgili hayallerini anlattılar, Malatya’nın geleceği ile ilgili sorular sordular. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er çocukların sorularını cevaplayarak çocukluk anılarını paylaştı. Çocuklara çeşitli hediyelerin takdim edilmesinin ardından, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile program tamamlandı.

Kaynak: BÜLTEN