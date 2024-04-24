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Öğrencilerden Gazze'ye destek

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Malatya'da öğrenciler okullarında düzenlediklerini etkinlik ile elde ettikleri geliri Gazze'ye gönderecekler. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü öğrencileri tarafından Gazze'ye destek amacıyla okul bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerden Gazze'ye destek malatya haber mask
Öğrencilerden Gazze'ye destek malatya haber
Öğrencilerden Gazze'ye destek malatya haber
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Malatya'da öğrenciler okullarında düzenlediklerini etkinlik ile elde ettikleri geliri Gazze'ye gönderecekler. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul Bölümü öğrencileri tarafından Gazze'ye destek amacıyla okul bahçesinde etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerden Gazze'ye destek

Öğrencilerin düzenlediği etkinliğe aileler, öğretmen ve idareciler de destek verirken çevredeki birçok okul öğrencileri de alışveriş yaprak destek oldu. Katılımın yoğun olduğu etkinlikle hazırlanan yiyecek ve içecekler kısa sürede tükenirken elde edilen gelirin Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

Öğrencilerden Gazze'ye destek

“ELDE ETTİĞİMİZ GELİRLERİ GAZZE'YE BAĞIŞLAYACAĞIZ”

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nuri Yanbay, Gazze'de devam eden zulümden dolayı öğrencilerin, öğretmen ve velilerin desteği ile hayır çarşısı düzenlediklerini belirterek şu şekilde konuştu:

Öğrencilerden Gazze'ye destek
"Elde ettiğimiz gelirleri Gazze'ye bağışlayacağız. Duyarlılıklarından dolayı tüm velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Başta Gazze olmak üzere dünyada zulüm gören bütün insanlara karşı bir duyarlılık seviyesinin yükseltilmesini istedik. Maksat hasıl olmuş İnşallah. Emeği, katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Katılım çok güzel. Komşu okullardan, idarecilerimizden, milli eğitimden, belediyeden misafirlerimiz oldular. Destek verdiler. Gelenlerin keseleri dolu olsun. Allah hayırlarını kabul et İnşallah.”
Öğrencilerden Gazze'ye destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 Nis 2024 - 16:23 Malatya- Gündem

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