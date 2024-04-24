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A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok

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25 Nisan 2024 A101 Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta sonu A101 marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta A101 marketlerde neler satışa sunulacak.

A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok mask
A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok
A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok
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25 Nisan 2024 itibariyle A101 marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:

A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok

“Escamp 6500 Flat Tiny House 399 bin 900 TL,

A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok

Volta VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 41 bin 990 TL,

Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 21 bin 990 TL,

A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok

Philips 55" UHD Smart Led TV 19 bin 999 TL,

JVC 50" UHD Smart Led TV 12 bin 999 TL,

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV 10 bin 999 TL,

HiKING A41 Cep Telefonu 3 bin 999 TL,

Magsafe Powerbank 399 TL,

Piranha Bluetooth kulaklık 239 TL,

A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok

Hyundai Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2 bin 499 TL,

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8 bin 299 TL,

SEG Buzdolabı 7 bin 399 TL,

SEG Çamaşır Makinesi 12 kg 13 bin 499 TL,

Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 6 bin 499 TL,

A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok

Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2 bin 199 TL,

Flavel Çay Makinesi 999 TL,

Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL,

Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 379 TL,

Kiwi Ekmek Kızartma Makinesi 549 TL,

Arzum Dikey Süpürge 999 TL,

Aprilla Apilatör 359 TL,

Aprilla Saç Düzleştirici 219 TL,

Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL,

Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL,

A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok

Hascevher Tencere Seti 6 Parça 699 TL,

Pratik Basmalı El Rondosu 229 TL,

Metal Çift Kişilik Karyola 2 bin 799 TL,

A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok

Metal Tek Kişilik Karyola 1.999 TL,

Balance Bonel Yaylı Yatak 3 bin 699 TL,

Legend Lux Torba Yaylı Yatak 5 bin 199 TL,

Bamboo Yaylı Yatak 2 bin 99 TL,

A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok

Therapy Süngerli Yatak 1.899 TL,

Roboom ABS Kabin Boy Valiz 529 TL,

Roboom ABS Orta Boy Valiz 629 TL,

Roboom ABS Büyük Boy Valiz 729 TL,

Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 459 TL”

A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok

Kaynak: Haber Merkezi

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24 Nis 2024 - 15:58 - Gündem

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