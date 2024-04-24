A101’e ev geliyor! Tiny House tekrar satışta! 25 Nisan 2024 A101 Kataloğunda yok yok

25 Nisan 2024 itibariyle A101 marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Escamp 6500 Flat Tiny House 399 bin 900 TL,
Volta VM4+ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 41 bin 990 TL,
Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 21 bin 990 TL,
Philips 55" UHD Smart Led TV 19 bin 999 TL,
JVC 50" UHD Smart Led TV 12 bin 999 TL,
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV 10 bin 999 TL,
HiKING A41 Cep Telefonu 3 bin 999 TL,
Magsafe Powerbank 399 TL,
Piranha Bluetooth kulaklık 239 TL,
Hyundai Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 2 bin 499 TL,
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 8 bin 299 TL,
SEG Buzdolabı 7 bin 399 TL,
SEG Çamaşır Makinesi 12 kg 13 bin 499 TL,
Goodwest Beyaz Cam Ankastre Set 3'lü 6 bin 499 TL,
Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2 bin 199 TL,
Flavel Çay Makinesi 999 TL,
Kiwi Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL,
Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 379 TL,
Kiwi Ekmek Kızartma Makinesi 549 TL,
Arzum Dikey Süpürge 999 TL,
Aprilla Apilatör 359 TL,
Aprilla Saç Düzleştirici 219 TL,
Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL,
Kiwi Akıllı Banyo Baskülü 249 TL,
Hascevher Tencere Seti 6 Parça 699 TL,
Pratik Basmalı El Rondosu 229 TL,
Metal Çift Kişilik Karyola 2 bin 799 TL,
Metal Tek Kişilik Karyola 1.999 TL,
Balance Bonel Yaylı Yatak 3 bin 699 TL,
Legend Lux Torba Yaylı Yatak 5 bin 199 TL,
Bamboo Yaylı Yatak 2 bin 99 TL,
Therapy Süngerli Yatak 1.899 TL,
Roboom ABS Kabin Boy Valiz 529 TL,
Roboom ABS Orta Boy Valiz 629 TL,
Roboom ABS Büyük Boy Valiz 729 TL,
Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti 459 TL”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.