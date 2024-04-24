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Hatayspor'da, hazırlıklar devam etti

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Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor'da, hazırlıklar devam etti mask
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Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor'da, hazırlıklar devam etti

Hatayspor, Mersin Erdemli Atış Poligonu’nda Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan 1 saat 15 dakika süren antrenmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hafta sonuna kadar çalışmalarını sürdürecek olan Hatayspor Süper Lig’in 34. haftasında Cumartesi günü Mersin'de Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 Nis 2024 - 15:36 - Spor

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