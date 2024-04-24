Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 5’e 5 oyun ve orta-şut çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 12.30’da yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı