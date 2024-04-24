24 Nis 2024 - 15:33- Gündem G:

Danıştay Başkanlığına Zeki Yiğit yeniden seçildi

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Danıştay Genel Kurulunda yapılan seçimde, kullanılan 108 oyun 62'sini alan Zeki Yiğit yeniden başkan seçildi.

Danıştay Başkanlığına Zeki Yiğit yeniden seçildi mask
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Danıştay Genel Kurulunda yapılan seçimde, kullanılan 108 oyun 62'sini alan Zeki Yiğit yeniden başkan seçildi.

Danıştay Başkanlığına Zeki Yiğit yeniden seçildi

Danıştay Başkanlığında mevcut başkan Zeki Yiğit'in 4 yıllık görevinin sona ermesinin ardından seçime gidildi. Seçimin ilk turunda adaylardan hiç biri salt çoğunluğu elde edemedi. İkinci tura kalan seçimde en yakın rakibine 43 oy fark atan Zeki Yiğit, 62 oy ile yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 Nis 2024 - 15:33 - Gündem

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