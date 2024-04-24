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Malatya’da çalınan iş makinesi drone ile bulundu

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Malatya Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla bir operasyon düzenlendi. İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada çalınan iş makinesi 1 saat içinde tespit edildi. Suça konu iş makinesinin bahçelik bir alanda gizlendiği görülürken 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Malatya’da çalınan iş makinesi drone ile bulundu malatya haber mask
Malatya’da çalınan iş makinesi drone ile bulundu malatya haber
Malatya’da çalınan iş makinesi drone ile bulundu malatya haber
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Malatya Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla bir operasyon düzenlendi. İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada çalınan iş makinesi 1 saat içinde tespit edildi. Suça konu iş makinesinin bahçelik bir alanda gizlendiği görülürken 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Malatya’da çalınan iş makinesi drone ile bulundu
Malatya’da çalınan iş makinesi drone ile bulundu

Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için dün İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Gökyüzünden drone ile yapılan taramada çalınan iş makinesi, bir bahçede gizlenmiş olarak bulundu. Olaya karışan 2 kişinin yakalandığı belirtildi.

Malatya’da çalınan iş makinesi drone ile bulundu
 
Malatya’da çalınan iş makinesi drone ile bulundu

Kaynak: BÜLTEN
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24 Nis 2024 - 14:10 Malatya- Asayiş

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