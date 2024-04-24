Malatya’da çalınan iş makinesi drone ile bulundu

Malatya Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması amacıyla bir operasyon düzenlendi. İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada çalınan iş makinesi 1 saat içinde tespit edildi. Suça konu iş makinesinin bahçelik bir alanda gizlendiği görülürken 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması için dün İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Gökyüzünden drone ile yapılan taramada çalınan iş makinesi, bir bahçede gizlenmiş olarak bulundu. Olaya karışan 2 kişinin yakalandığı belirtildi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.