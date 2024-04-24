Arapgir’de ‘Nefes’ izleyicilerle buluştu

Arapgir Belediyesinin Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Nefes” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Arapgir Belediyesi’nin organizasyonuyla, Tiyatro Sanatçısı Nazlı Çığa’nın sahnelediği, müziklerini Sinan Kutlucan’ın bestelediği, Vatan Sevdası ve Kardeşlik temasıyla, öğretilerin türkü ve deyişlerle anlatıldığı “Nefes” isimli tek kişilik oyun Samime Aydınlar Kültür Merkezinde tiyatro severlerle buluştu.
Tiyatroya Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem, kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sanatçı Nazlı Çığa ve Sinan Kutlucan tiyatro severleri müzik eşliğinde tarihsel yolculuğa çıkardı. “Nefes” isimli tiyatro, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.