- Kültür Sanat

Arapgir’de ‘Nefes’ izleyicilerle buluştu

ABONE OL Google News Sayfamız

Arapgir Belediyesinin Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Nefes” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Arapgir Belediyesi’nin organizasyonuyla, Tiyatro Sanatçısı Nazlı Çığa’nın sahnelediği, müziklerini Sinan Kutlucan’ın bestelediği, Vatan Sevdası ve Kardeşlik temasıyla, öğretilerin türkü ve deyişlerle anlatıldığı “Nefes” isimli tek kişilik oyun Samime Aydınlar Kültür Merkezinde tiyatro severlerle buluştu.

Arapgir’de ‘Nefes’ izleyicilerle buluştu malatya haber mask
Arapgir’de ‘Nefes’ izleyicilerle buluştu malatya haber
Arapgir’de ‘Nefes’ izleyicilerle buluştu malatya haber
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Arapgir Belediyesinin Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Nefes” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Arapgir Belediyesi’nin organizasyonuyla, Tiyatro Sanatçısı Nazlı Çığa’nın sahnelediği, müziklerini Sinan Kutlucan’ın bestelediği, Vatan Sevdası ve Kardeşlik temasıyla, öğretilerin türkü ve deyişlerle anlatıldığı “Nefes” isimli tek kişilik oyun Samime Aydınlar Kültür Merkezinde tiyatro severlerle buluştu.

Arapgir’de ‘Nefes’ izleyicilerle buluştu

Tiyatroya Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem, kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sanatçı Nazlı Çığa ve Sinan Kutlucan tiyatro severleri müzik eşliğinde tarihsel yolculuğa çıkardı. “Nefes” isimli tiyatro, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Arapgir’de ‘Nefes’ izleyicilerle buluştu
 
Arapgir’de ‘Nefes’ izleyicilerle buluştu
 
Arapgir’de ‘Nefes’ izleyicilerle buluştu
 
Arapgir’de ‘Nefes’ izleyicilerle buluştu

Kaynak: BÜLTEN

# Nefes, Arapgir Belediyesi, malatya Arapgir Belediyesi, son dakika Arapgir Belediyesi, Sinan Kutlucan, Nazlı Çığa, malatya merkez, malatya busabah gazetesi, malatya haber, Busabah malatya, Busabah gazetesi, malatya son dakika, son dakika malatya, malatya, son dakika malatya haberleri, Vatan Sevdası, Arapgir, belediye başkanı, Haluk cömertoğlu

24 Nis 2024 - 13:54 Malatya- Kültür Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL