24 Nis 2024 - 13:54 - Kültür Sanat

Arapgir’de ‘Nefes’ izleyicilerle buluştu

Arapgir Belediyesinin Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Nefes” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Arapgir Belediyesi’nin organizasyonuyla, Tiyatro Sanatçısı Nazlı Çığa’nın sahnelediği, müziklerini Sinan Kutlucan’ın bestelediği, Vatan Sevdası ve Kardeşlik temasıyla, öğretilerin türkü ve deyişlerle anlatıldığı “Nefes” isimli tek kişilik oyun Samime Aydınlar Kültür Merkezinde tiyatro severlerle buluştu.