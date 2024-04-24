Arapgir’de 23 Nisan törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı münasebetiyle tüm dünya çocuklarına armağan edilen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Arapgir’de Mehmet Akif İlkokulu bahçesinde yapılan programla kutlandı. Yapılan programda öğrenciler gösteri düzenleyip şiir okudu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kutlama programına İlçe Kaymakamı Fikri Badioğlu, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Cumhuriyet Savcısı Mert Taşkın, Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, kurum amirleri, STK temsilcileri, vatandaşlarımız ve öğrenciler katıldı.

Mehmet Akif İlkokulu öğretmeninin günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmayla devam eden kutlama etkinlikleri öğrencilerin sergilediği gösterilerle ve okudukları şiirlerle devam etti.

ÖĞRENCİLER MAKAM KOLTUĞUNU DEVRALDI

23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu’nu makamında ziyaret eden Ahmet Zeyneloğlu Ortaokulu öğrencileri başkanlık makamını devraldı. Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu, öğretmen ve öğrencilerle tek tek ilgilenerek Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Arapgir Belediye Başkanlığı makam koltuğuna oturan çocuk başkan Cem Genç Arapgir’de gerçekleşmesini istediği projeler için ilgili birim müdürlerine talimatlarını verdi.

Kaynak: BÜLTEN