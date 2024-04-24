Battalgazi’de rezerv alan sayısı 28’e çıkarıldı

Göreve geldiği günden itibaren deprem sonrasında yapılan çalışmaları takip eden ve sahada incelemelerde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer’i ziyaret ederek mevcut rezerv alanların durumu ve rezerv alan kapsamına giren mahallelerin sayısının artırılmasıyla ilgili istişarelerde bulundu. Taşkın, bakanlık ve belediye arasındaki görüşmelerin devam edeceğini söyleyerek: “Yerinde dönüşüm yapılacak mahalle sayısını daha da artıracağız” dedi.

“İLÇEMİZİ YERİNDE DÖNÜŞTÜRMEYİ PLANLIYORUZ”

Vatandaşların bir an önce depreme karşı dayanıklı, modern ve konforlu yapılara kavuşması için çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın,

“İlçemizde deprem riskinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak adına gerekli adımları atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Battalgazi’mizi, ilçemiz sınırları içinde yer alan çarşı merkezimizi dönüştürmek Malatya’nın geleceği için büyük önem arz ediyor. Daha önce yerinde dönüşüm ile Yeni Hamam, Dabakhane, Kavaklıbağ, İsmetiye, Niyazi, Şıkşık, Hamidiye, Saray, Şehit Fevzi, Taştepe, Akpınar, Kırçuval, Sancaktar, Göztepe, Tandoğan, Çöşnük, Yıldıztepe, Cirikpınar, İstiklal ve İzzetiye mahalleleri rezerv alan ilan edilmiş ve bu mahallelerin bazılarında kazı çalışmalarına başlanmıştı. Ağır hasar alan ve yıkılan binaların çoğunlukta olduğu alanları göz önünde bulundurarak bu mahallelerin sayısını daha da artırmayı; ilçemizi yerinde dönüştürmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda bazı mahallelerin tamamı, bazı mahallelerin de bir kısmı olmak üzere rezerv alan edilmesini sağlıyoruz. Aslanbey, Nuriye, Cevherizade, Ferhadiye, Kernek, Halfettin, Zafer, Hidayet Mahallelerini de rezerv alan ilan edilen mahalleler arasına alarak ilçemizde rezerv alan ilan edilen mahalle sayısını 28’e çıkardık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Cengiz Başer ile yapmış olduğumuz bu istişareleri, ilçemizin deprem riskine karşı daha güvenli hale gelmesi adına önemli bir adım olarak görüyorum. Hemşerilerimizin yararına olacak çalışmalara gece gündüz demeden devam edeceğiz. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla Battalgazi, eskisinden daha güzel olacaktır”

ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN