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Geçit: Yeşilyurt İçin 7/24 Görev Başındayız

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Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü Ekipleri tarafından Özsan Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, vatandaşların ve esnafların ferah, temiz ve düzenli bir ortamda yaşaması için ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu söyledi.

Geçit Yeşilyurt İçin 724 Görev Başındayız malatya haber mask
Geçit Yeşilyurt İçin 724 Görev Başındayız malatya haber
Geçit Yeşilyurt İçin 724 Görev Başındayız malatya haber
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Göreve geldiği ilk günden itibaren Yeşilyurt İlçesinin dört bir tarafının sağlıklı ve temiz bir görüntüye sahip olması için ‘Tertemiz Yeşilyurt’ hedefini belirleyen ve ekiplere bu konudaki hassasiyetini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Temizlik İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından Özsan Sanayi Sitesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.

Geçit: Yeşilyurt İçin 7/24 Görev Başındayız
Geçit: Yeşilyurt İçin 7/24 Görev Başındayız

“ÖNCE SAĞLIK ÖNCE GÜZEL BİR ÇEVRE’

“Tertemiz Yeşilyurt hedefiyle ilçemizin bütün yaşam alanlarını pırıl pırıl yapmak için personelimiz ve iş makinelerimizle sürekli alanda olacağız” diyerek sözlerine başlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit şu ifadelere yer verdi:

“Yeşilyurt Belediyesi olarak hemşehrilerimizi daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir çevrede yaşatmak istiyoruz. Bunun yolu da temizlikle ilgili tüm hizmetlerinden kaliteli bir şekilde verilmesinden geçiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, ilçemizin dört bir tarafında cadde ve sokakların süpürülmesinden evsel atıkların toplanmasına, bitkisel atıkların ve tıbbi atıkların toplanmasından haşereyle mücadeleye kadar farklı alanda hijyen ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağlığın olmadığı bir yerde yapılan yatırımların bir değeri olmaz. ‘Önce sağlık, önce güzel bir çevre’ diyerek bu çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizin Özsan Sanayi Sitemizdeki çalışmalarını yerinde inceleyerek gerekli bilgiler aldık, esnaflarımızın taleplerini dinledik. Ekiplerimizin sürdürdüğü yoğun temizlik çalışması hem ilçemizin ihtiyaçları hem vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda devam edecektir. Özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı yetkililerimize ve mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, ellerine, emeklerine sağlık. Saha denetimlerimiz ve incelemelerimiz aralıksız devam edecektir. Her şey daha güzel, daha ferah ve daha güzel bir Yeşilyurt içindir.”
Geçit: Yeşilyurt İçin 7/24 Görev Başındayız
 

Geçit: Yeşilyurt İçin 7/24 Görev Başındayız

Kaynak: BÜLTEN

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24 Nis 2024 - 13:35 Malatya- Gündem

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