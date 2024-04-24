Mauro Icardi, Muşlu öğrencileri paylaştı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından Muşlu çocukların 23 Nisan etkinliğini paylaştı
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Icardi paylaşımında Muş’un Kepenek İlkokulu öğrencilerinin 23 Nisan etkinliğine de yer verdi.
Icardi, merkeze bağlı Kepenek İlkokulu öğrencilerinin Galatasaray formasıyla yaptığı etkinliğin videosunu "Mauro İcardi’nin Küçük Hayranları" başlığıyla paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.