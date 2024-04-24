- Spor

Mauro Icardi, Muşlu öğrencileri paylaştı

ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından Muşlu çocukların 23 Nisan etkinliğini paylaştı

Mauro Icardi, Muşlu öğrencileri paylaştı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından Muşlu çocukların 23 Nisan etkinliğini paylaştı

Mauro Icardi, Muşlu öğrencileri paylaştı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Icardi paylaşımında Muş’un Kepenek İlkokulu öğrencilerinin 23 Nisan etkinliğine de yer verdi.

Icardi, merkeze bağlı Kepenek İlkokulu öğrencilerinin Galatasaray formasıyla yaptığı etkinliğin videosunu "Mauro İcardi’nin Küçük Hayranları" başlığıyla paylaştı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, son dakika, son dakika Mauro Icardi, galatasaray, Çocuk, 23 Nisan, Çocuk Bayramı, Muş

24 Nis 2024 - 12:36 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL