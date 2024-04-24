Galatasaray'dan eski oyuncusuna geçmiş olsun mesajı

Galatasaray, MKE Ankaragücü'nde oynayan eski futbolcusu Olimpiu Morutan'ın, Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmada yaşadığı sakatlıktan dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasında üzücü bir sakatlık geçiren MKE Ankaragücü oyuncusu Olimpiu Morutan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı