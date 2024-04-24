Tokat’ta yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…
ÇEDAŞ Tokat’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tokat'ta:
“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Topçubağı, Çay Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çat Kasabası bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sulusaray ilçesine bağlı Arpacıkaraçay, Buğdaylı Köyleri bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.