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Tokat’ta yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tokat’ta yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı mask
Tokat’ta yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı
Tokat’ta yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı
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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tokat’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. İşte Tokat’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Tokat’ta yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı

ÇEDAŞ Tokat’ta bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Tokat'ta:

“Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Topçubağı, Çay Mahallesi bölgelerine,

Tokat’ta yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çat Kasabası bölgelerine,

Tokat’ta yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sulusaray ilçesine bağlı Arpacıkaraçay, Buğdaylı Köyleri bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Tokat’ta yaşayanlar dikkat! Tek tek açıklandı
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24 Nis 2024 - 12:01 Tokat- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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