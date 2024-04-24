- Gündem

Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Deprem bölgesi Malatya’da, havaların ısınması ile birlikte fide satışlarında artış yaşanırken vatandaşlar özellikle gül ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı malatya haber mask
Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı malatya haber
Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı malatya haber
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Deprem bölgesi Malatya’da kentin yeniden imarı ve ihyası için çalışmalar sürerken inşaat çalışmaları tamamlanan bölgelerde çevre düzenlemesinde değerlendirilen fidelere talep arttı. Havaların ısınması ile birlikte fide satışlarında artış olan kentte vatandaşlar özellikle gül ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı

Malatya Fidancılar ve Peyzajılar Sitesi’nde faaliyet gösteren esnaflardan Abdurrahman Karakurt, normal fidan sezonunu tamamladıklarını belirterek, gül fidesi satışlarının devam ettiğini, fiyatların ise 100 ila 200 TL arasında değiştiğini söyledi.

Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı

EN FAZLA TALEP YEDİVEREN GÜLERE

Malatya Fidancılar ve Peyzajılar Sitesi Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe ise satışa sunulan gül fidelerinin İzmir’den getirildiğini kaydederek, "Güllerimizi ekseri İzmir Ödemiş’ten getiriyoruz. 30’a yakın gül çeşitlerimiz mevcut. Depremler sonrası konteynerlerde yaşayan vatandaşlar konteyner çevrelerinde değerlendirmek üzere gül fideleri alıyor. Fiyatlarımız 100 ile 200 TL aralığında değişiyor. En fazla talep ise İstanbul güllerine yönelik gerçekleşiyor.” diye konuştu

Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı
 
Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı
 
Malatya’da çevre düzenlemeleri başladı o sektör canlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# deprem bölgesi malatya, malatya, Deprem bölgesi, Malatya Fidancılar ve Peyzajılar Sitesi Kooperatifi, Abuzer Yumrutepe, malatya fidan, malatya fidancı, malatya son dakika, malatya busabah gazetesi, son dakika malatya, malatya merkez, son dakika malatya haberleri, malatya haber, Busabah gazetesi, Busabah malatya, deprem

24 Nis 2024 - 11:53 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL