Mersin’de Akdeniz Anamur Aydıncık Erdemli Gülnar Mut Silifke ve Tarsus etkilenecek

Toroslar EDAŞ Mersin’de bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı İncekeli, Çulfa, Göçtü, Çiftlik, Kurtoğlu, Tunceroğlu, Doğan, Güney-1, Manolya, Türkoğlu, Bulut- 1, Bostancı, Pompa, Sait, Zeytin, Aslan, Şıh İbrahim Hekim, Kış, Parlak, Akdeniz-1, Hazine, Küme Evler, Malaz, Sera, Çılgın, Serhat, Döner, Seçkin, Dağlıoğlu, Tepe-1, Özgür, Muştu, Selen, Şirin, Gülbahar, Dikbaş, Süleyman Demirel, Atatürk-4, Şıh Mahmut Ziyaret-1, Gündoğdu, Sapandere bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Anamur ilçesine bağlı Dere, Erman, Sazbaşı bölgelerine,
Yarın 09.30-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Anamur, Fevzi Çakmak, Kaş/1, Fatmasuyu, Çevik, Açık, Yıldırım Beyazıt, Hal, Kaş_1, Karaseki, Gözmen, Anamur/1, Fevzi Çakmak, Anamur, Çırakli, Batur, Cumhuriyet, Karagöz, D.S.İ, Yılmaz, S.Çakmakoğlu Caddesi, Ünlü, Atatürk, Buldurluoğlu, Göktaş, S.Çakmakoğlu, Atatürk/1, Aydın/1, Şakir, Nazilli, Sudeposu, Şafak, Cami, Dörtayak, Merkez, Aydın, Cumhuriyet, Cumhuriyet/2 bölgelerine,
Yarın 09.30-17-30 saatleri arasında Çamlıyayla ilçesine bağlı Candere, Sarıkoyak, Beylice, Topaklı bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Merkez_15 bölgelerine,
Yarın 10.00-14-00 saatleri arasında Gülnar ilçesine bağlı Güneşli, Medrese, Merkez/9, Taşoluk Merkez Sk Entegre, Bolyaran bölgelerine,
Yarın 09.00-13-00 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı 52039, 52049, 52057, 52066, 52067, 52070, 52071, 52072, 52087, 52097, Fındık Pınarı bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı İşemik, Kumru Mevkii, Kaymeri, Kozlar bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı Kurtuluş_1 bölgesine,
Yarın 09.30-17-30 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı Candere, Sarıkoyak, Beylice, Topaklı bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.