24 Nis 2024 - 11:47- Gündem G:

Adana’da Ceyhan Karaisalı Karataş Sarıçam ve Yüreğir etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Adana’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Adana’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Adana’da Ceyhan Karaisalı Karataş Sarıçam ve Yüreğir etkilenecek mask
Adana’da Ceyhan Karaisalı Karataş Sarıçam ve Yüreğir etkilenecek
Adana’da Ceyhan Karaisalı Karataş Sarıçam ve Yüreğir etkilenecek
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Toroslar EDAŞ Adana’da bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:

Adana’da Ceyhan Karaisalı Karataş Sarıçam ve Yüreğir etkilenecek

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı 686, 685, Tuna, Rauf Orbay, 684, Mithat Fidan, Coşar, 687, Konuksever, 638, Adnan Kahveci, 678, 677, 676, 674, 679, 680, 681, 682 bölgelerine,

Adana’da Ceyhan Karaisalı Karataş Sarıçam ve Yüreğir etkilenecek

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Karaisalı ilçesine bağlı Ayakkıf Merkez, Saklı, Başkıf, Çakallı Merkez, Çocuklar Merkez, Kesiri, Emelcik, Güvenç, Kuyucu, Abdilli Kuzgun, Kuzgun Merkez, Mucurlu bölgelerine,

Adana’da Ceyhan Karaisalı Karataş Sarıçam ve Yüreğir etkilenecek

Yarın 09.30-11.30 saatleri arasında Karataş ilçesine Tabaklar bölgelerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı 6672, Bağlar, D-400 Karayolu, 5632, 5634, 5635, 5640, 5641, 5642, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5830, 5831, 5832, 5835, 5836, 5837, 5839, 5844, 5846, 5848, 5851, 5853, 5855, 5856, 5858, 5860, 5865, 5866, 5867, 5868, 5870, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5879, 5881, 5887, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 5901, 5911, 6536, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4735, 4736, 4737, 4739, 4740, 4741, 4742, 4744, 4747, 4750, 4753, 4756, 4758, 4759, 4760, 4762, 4764, 4765, 4766, 4768, 4773, 4775, 4779, 4782, 4783, 4789, 4790, 4791, 4793, 4795, 4799, 4802, 4806, 4811, 4816, 4817, 4823, 4831, 4834, 4836, 4838, 4844, 4847, 4851, 4854, 4855, 4856, 4871, 4872, 4875, 4883, 4884, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4894, 4895, 4896, 4898 bölgelerine,
Adana’da Ceyhan Karaisalı Karataş Sarıçam ve Yüreğir etkilenecek

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı 4908, Aytaç Durak, M.Kemalpaşa, Molla Omar, 5158, 5162, 5165, 5166, 5167, 5169, 5170, 5172, 5173, 5176, 5178, 5181, 5184, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5198, 5200, 5201, 5214, 5216, 5220, 5221, 5233, 5237, 5239, 5240, 5242, 5245, 5246, 5248, 5249, 5250, 5251, 5253, 5254, 5255, 5257, 5260, 5261, 5262, 5263, 5265, 5278, 5280, 5281, 5286, 5290, 5291, 5292, 5293, 5295, 5297, 5300, 5301, 5308, 5309, 5900, Mustafa Kemal Paşa, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5511, 5515, 5516, 5523, 5525, 5527, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5539, 5542, 5543, 5544, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5558, 5559, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5577, 5578, 5579, 5581, 5586, 5587, 5588, 5591, 5592, 5594, 5598, 5626, 5627, 5896, 5622, 5913, D 400, Fuat Cebesoy bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 48002, 48004, 48046, 48052, 48054, 48056, 48058, 48060, 48065, 48072, 48074, 48076, 48078, 48080, 48086, 48088, 48090, 48092, 48094, 48096, 48100, 48106, 48110, 48114, 48116, 48118, 48128, 48130, 48132, 48134, 48136, 48138, 48140, 48142, 48144, 48156, 48160, 48162, 48164, 48166, 48170, 48172, 48174, 48176, 48180, 48182, 48186, 48188, 48190, 48194, 48196, 48200, 48202, 48204, Vefa bölgelerine,

Adana’da Ceyhan Karaisalı Karataş Sarıçam ve Yüreğir etkilenecek

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 6672, Bağlar, D-400 Karayolu, 5632, 5634, 5635, 5640, 5641, 5642, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5830, 5831, 5832, 5835, 5836, 5837, 5839, 5844, 5846, 5848, 5851, 5853, 5855, 5856, 5858, 5860, 5865, 5866, 5867, 5868, 5870, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5879, 5881, 5887, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 5901, 5911, 6536, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4735, 4736, 4737, 4739, 4740, 4741, 4742, 4744, 4747, 4750, 4753, 4756, 4758, 4759, 4760, 4762, 4764, 4765, 4766, 4768, 4773, 4775, 4779, 4782, 4783, 4789, 4790, 4791, 4793, 4795, 4799, 4802, 4806, 4811, 4816, 4817, 4823, 4831, 4834, 4836, 4838, 4844, 4847 bölgelerine,

Adana’da Ceyhan Karaisalı Karataş Sarıçam ve Yüreğir etkilenecek

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 4851, 4854, 4855, 4856, 4871, 4872, 4875, 4883, 4884, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4894, 4895, 4896, 4898, 4908, Aytaç Durak, M.Kemalpaşa, Molla Omar, 5158, 5162, 5165, 5166, 5167, 5169, 5170, 5172, 5173, 5176, 5178, 5181, 5184, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5198, 5200, 5201, 5214, 5216, 5220, 5221, 5233, 5237, 5239, 5240, 5242, 5245, 5246, 5248, 5249, 5250, 5251, 5253, 5254, 5255, 5257, 5260, 5261, 5262, 5263, 5265, 5278, 5280, 5281, 5286, 5290, 5291, 5292, 5293, 5295, 5297, 5300, 5301, 5308, 5309, 5900, Mustafa Kemal Paşa, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5511, 5515, 5516, 5523, 5525, 5527, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5539, 5542, 5543, 5544, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5558, 5559, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5577, 5578, 5579, 5581, 5586, 5587, 5588, 5591, 5592, 5594, 5598, 5626, 5627, 5896, 5622, 5913, D 400, Fuat Cebesoy bölgelerine,

Adana’da Ceyhan Karaisalı Karataş Sarıçam ve Yüreğir etkilenecek

Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine 4652, 4654, 4655, Atatürk_3, Kanal_1, 4767, 4769, 4770, 4773, 4780, 4781, 4782, 4784, Denizkuyusu, 4705, 4707, 4709, 4711, 4714, 4715, 4717, 4718, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4761, Akdeniz_1, Gaffurdede, Karataş, Kardelen, Mihmandar, 5520, 5521, 5522, 5528, 5557, 5558, 5559, 5560, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, İnönü, Kıyıboyu_1, 4678, 4679, 4680, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4708, 8 Ocak, Doğu, Limon Çiçeği, Ulus, Yaşar Kemal, 109-, 123_1, 5574, 5576, 5577, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5599, Kıyıboyu, .Kanal-4, 138_1, 5916, 5916., Fevzi Çakmak_2, Kayarlı, Şeyh Murat., Vatan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 
 
 

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24 Nis 2024 - 11:47 Adana- Gündem

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