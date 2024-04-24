Adana’da Ceyhan Karaisalı Karataş Sarıçam ve Yüreğir etkilenecek

Toroslar EDAŞ Adana’da bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı 686, 685, Tuna, Rauf Orbay, 684, Mithat Fidan, Coşar, 687, Konuksever, 638, Adnan Kahveci, 678, 677, 676, 674, 679, 680, 681, 682 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Karaisalı ilçesine bağlı Ayakkıf Merkez, Saklı, Başkıf, Çakallı Merkez, Çocuklar Merkez, Kesiri, Emelcik, Güvenç, Kuyucu, Abdilli Kuzgun, Kuzgun Merkez, Mucurlu bölgelerine,
Yarın 09.30-11.30 saatleri arasında Karataş ilçesine Tabaklar bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı 6672, Bağlar, D-400 Karayolu, 5632, 5634, 5635, 5640, 5641, 5642, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5830, 5831, 5832, 5835, 5836, 5837, 5839, 5844, 5846, 5848, 5851, 5853, 5855, 5856, 5858, 5860, 5865, 5866, 5867, 5868, 5870, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5879, 5881, 5887, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 5901, 5911, 6536, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4735, 4736, 4737, 4739, 4740, 4741, 4742, 4744, 4747, 4750, 4753, 4756, 4758, 4759, 4760, 4762, 4764, 4765, 4766, 4768, 4773, 4775, 4779, 4782, 4783, 4789, 4790, 4791, 4793, 4795, 4799, 4802, 4806, 4811, 4816, 4817, 4823, 4831, 4834, 4836, 4838, 4844, 4847, 4851, 4854, 4855, 4856, 4871, 4872, 4875, 4883, 4884, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4894, 4895, 4896, 4898 bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Sarıçam ilçesine bağlı 4908, Aytaç Durak, M.Kemalpaşa, Molla Omar, 5158, 5162, 5165, 5166, 5167, 5169, 5170, 5172, 5173, 5176, 5178, 5181, 5184, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5198, 5200, 5201, 5214, 5216, 5220, 5221, 5233, 5237, 5239, 5240, 5242, 5245, 5246, 5248, 5249, 5250, 5251, 5253, 5254, 5255, 5257, 5260, 5261, 5262, 5263, 5265, 5278, 5280, 5281, 5286, 5290, 5291, 5292, 5293, 5295, 5297, 5300, 5301, 5308, 5309, 5900, Mustafa Kemal Paşa, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5511, 5515, 5516, 5523, 5525, 5527, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5539, 5542, 5543, 5544, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5558, 5559, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5577, 5578, 5579, 5581, 5586, 5587, 5588, 5591, 5592, 5594, 5598, 5626, 5627, 5896, 5622, 5913, D 400, Fuat Cebesoy bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 48002, 48004, 48046, 48052, 48054, 48056, 48058, 48060, 48065, 48072, 48074, 48076, 48078, 48080, 48086, 48088, 48090, 48092, 48094, 48096, 48100, 48106, 48110, 48114, 48116, 48118, 48128, 48130, 48132, 48134, 48136, 48138, 48140, 48142, 48144, 48156, 48160, 48162, 48164, 48166, 48170, 48172, 48174, 48176, 48180, 48182, 48186, 48188, 48190, 48194, 48196, 48200, 48202, 48204, Vefa bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 6672, Bağlar, D-400 Karayolu, 5632, 5634, 5635, 5640, 5641, 5642, 5801, 5802, 5803, 5804, 5805, 5808, 5809, 5810, 5811, 5812, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5828, 5830, 5831, 5832, 5835, 5836, 5837, 5839, 5844, 5846, 5848, 5851, 5853, 5855, 5856, 5858, 5860, 5865, 5866, 5867, 5868, 5870, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5879, 5881, 5887, 5888, 5889, 5891, 5892, 5893, 5894, 5901, 5911, 6536, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4735, 4736, 4737, 4739, 4740, 4741, 4742, 4744, 4747, 4750, 4753, 4756, 4758, 4759, 4760, 4762, 4764, 4765, 4766, 4768, 4773, 4775, 4779, 4782, 4783, 4789, 4790, 4791, 4793, 4795, 4799, 4802, 4806, 4811, 4816, 4817, 4823, 4831, 4834, 4836, 4838, 4844, 4847 bölgelerine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 4851, 4854, 4855, 4856, 4871, 4872, 4875, 4883, 4884, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4894, 4895, 4896, 4898, 4908, Aytaç Durak, M.Kemalpaşa, Molla Omar, 5158, 5162, 5165, 5166, 5167, 5169, 5170, 5172, 5173, 5176, 5178, 5181, 5184, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5198, 5200, 5201, 5214, 5216, 5220, 5221, 5233, 5237, 5239, 5240, 5242, 5245, 5246, 5248, 5249, 5250, 5251, 5253, 5254, 5255, 5257, 5260, 5261, 5262, 5263, 5265, 5278, 5280, 5281, 5286, 5290, 5291, 5292, 5293, 5295, 5297, 5300, 5301, 5308, 5309, 5900, Mustafa Kemal Paşa, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5511, 5515, 5516, 5523, 5525, 5527, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5539, 5542, 5543, 5544, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5558, 5559, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5577, 5578, 5579, 5581, 5586, 5587, 5588, 5591, 5592, 5594, 5598, 5626, 5627, 5896, 5622, 5913, D 400, Fuat Cebesoy bölgelerine,
Yarın 14.00-18.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine 4652, 4654, 4655, Atatürk_3, Kanal_1, 4767, 4769, 4770, 4773, 4780, 4781, 4782, 4784, Denizkuyusu, 4705, 4707, 4709, 4711, 4714, 4715, 4717, 4718, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4761, Akdeniz_1, Gaffurdede, Karataş, Kardelen, Mihmandar, 5520, 5521, 5522, 5528, 5557, 5558, 5559, 5560, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5573, İnönü, Kıyıboyu_1, 4678, 4679, 4680, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4708, 8 Ocak, Doğu, Limon Çiçeği, Ulus, Yaşar Kemal, 109-, 123_1, 5574, 5576, 5577, 5580, 5581, 5582, 5583, 5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596, 5597, 5599, Kıyıboyu, .Kanal-4, 138_1, 5916, 5916., Fevzi Çakmak_2, Kayarlı, Şeyh Murat., Vatan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.