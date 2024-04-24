TÜBİTAK 236 personel alıyor! Son başvuru tarihi açıklandı sakın kaçırmayın

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Başvuru koşulları, son başvuru tarihi ve diğer tüm merak edilenler haberimizde…

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde istihdam edilmek üzere proje personeli (Araştırmacı-teknik ve destek personeli) alınacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2024 olarak belirtile ilana başvurular için gerekli koşullar ve süreçler www.tubitak.gov.tr, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almakta.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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