Hatay'a yeni uyarı geldi! Defne Dörtyol İskenderun etkilenecek

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (Toroslar EDAŞ) tarafından Hatay’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.00-15.30 saatleri arasında Defne ilçesine bağlı Ardıç, 75yıl, Abdullah, Bahar, Bedir, Bedir (Subaşı), Doğan, Filiz, Hürriyet, Karyeli, Namık Kemal, Onur, Seval, Uğur Mumcu, Yeşiltepe, Çiftlik, Ördek, İnönü, Ezgi, Çınar, Kartal, Yasemin, Aşık Veysel, Meltem, Yamaç, Atatürk, Bayar, Bilgin, Defne, Karanfil, Saray, Zambak, Çayır, Mansur, Akasya, Zafer, Ahmet Arif, Pir Sultan Abdal, Atahan, Kadife, Reyhan, Tomurcuk, Güler, Yaprak, Mercan, Başak, Nazım Hikmet, Yağmur, Türbe, Cumhuriyet, Sarmaşık, Fuat Bilgin, 2314, 2366, 2367, 2356, 2419, Aşık Veysel 1, Akasya 2, Ardıç 2, Abdullah Can Cömert, Atatürk 3, Bahar 2, Cumhuriyet 3, Erikli, Elmas 1, Gonca 2, Güldoğan, Hürriyet 2, Karanfil 2, Mansur 1, Leylak, Meltem 1, Mezarlık 1, Mercan 1, Nazım Hikmet 3, Onur 1, Reyhan 1, Samandağ Yolu, Saray 1, Sedir, Turunç, Sümbül 1, Uğur Mumcu 4, Yamaç 1, Yaprak 1, Zambak 2, Çamlık 1, Çevre Yolu, 2304, 2305, 2307, 2308, 2306, 2310, 2312, 2321, 2339, 2341, 2342, 2347, 2353, 2351, 2354, 2360, 2369, 2381, 2382, 2385, 2386, 2407, 2389, 2412, 2415, 2413, 2429, 2436, 2437, 2443, 2444, Çınar 2, İnönü 5, 2534, 2302 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Defne ilçesine Yüksel, Türkmen, Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ali Delice, Santral, Örencik Yolu 1, Kurban Yurdu, Keçeli Yolu 1, Keçeli Yolu, Edikli, Dokuz, Değirmen, Dedetoksoy, Ak, 3 Nolu Çıkmaz, 22 Nolu, 1 Nolu, Gökler, Fevzi Çakmak 1, Dr Bahadır Amaç, Dokuz, Çelebi, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 09.15-17.15 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı Yüksel, Türkmen, Şehit Uzman Jandarma Çavuş Ali Delice, Santral, Örencik Yolu 1, Kurban Yurdu, Keçeli Yolu 1, Keçeli Yolu, Edikli, Dokuz, Değirmen, Dedetoksoy, Ak, 3 Nolu Çıkmaz, 22 Nolu, 1 Nolu, Gökler, Fevzi Çakmak 1, Dr Bahadır Amaç, Dokuz, Çelebi, Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kırıkhan ilçesine bağlı Güzelce 2, Güzelce 1, Güzelce, Karamankaşı 1, Karamankaşı 2, Karamankaşı bölgelerine,
Yarın 0900-1700 saatleri arasında İskenderun ilçesine bağlı Kötühöyük Kaçarlar Çftliği, Suat Çankaya Çiftliği, Okul, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık, Süleyman Dal Çiftliği, Asya, Kanal, Hamamcı Çiftliği, Ercan Mursal Çiftliği, M.Adnan Çıray Çiftliği, Saadettin Çıray Çiftliği, Reyhanlı Antakya, 4713, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4738, 4740, 5009, 5002, 5006, 1. (Yeni), 2. (Yeni), 3. (Yeni), Cumhuriyet (Yeni), 4. (Yeni), 5008, 5004, 5005, Cumhuriyet 13, Cumhuriyet 3, Nergizli Yolu Güney Kuzey, 5003, Çakaltepe, Merkez 16, Canbolat, 1.Küme Evler, 2. Küme Evler, 3.Küme Evler, E-5 Karayolu Tayfur Sökmen, İlk, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057, 8058, 8059, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 4714, Tayfursökmen 7, Tayfursökmen 16, Tayfursökmen 6, Tayfursökmen 8, Tayfursökmen 12, Tayfursökmen 31, Tayfursökmen 20, Tayfursökmen 13, Tayfursökmen 18, Tayfursökmen 19, Tayfursökmen 32, Tayfursökmen 15, Tayfursökmen 9, Tayfursökmen 17, Tayfursökmen 5, Tayfursökmen 4, Tayfursökmen 33, Tayfursökmen 10, Tayfursökmen 3, Tayfursökmen 14, Tayfursökmen 21, 4744, Kumlu Sapağı, Marruş, 4743, Atçana, 8155, 8157, 8160, 8161, 8163, 8165, 8176, 8178 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.