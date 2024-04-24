Akdoğan’dan öğretmen ataması açıklaması

Öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Anadolu Eksen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kenan Akdoğan, atamaların mutlaka yapılması gerektiğini dile getirdi. Eğitimin hükumetlerin tasarruf tedbirleri arasına alacağı bir kalemin olmadığını belirten Akdoğan, “ Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bir miktar öğretmen ataması yapacağız derken bu bir miktarın beklentileri karşılayacak düzeyde olması temennimizdir. Aynı zamanda bu atamanın en kısa sürede yapılması, en geç mayıs ayında sürecin tamamlanması atama bekleyen öğretmenlerimizin yüreğine su serpecektir” dedi.

Anadolu Eksen Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kenan Akdoğan, öğretmen atamalarıyla ilgili konuştu. BUSABAH Medya’ya konuşan Akdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 yılı ağustos ayında yaptığı açıklamayı hatırlatarak başlayan Akdoğan, Bakanlığın MEBSİS veri tabanına göre öğretmen ihtiyacının 74 bin 781 olduğunu ifade ettiğini söyledi.

“ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI İSE YAKLAŞIK 75 BİNDİR”

“Sayıştay’ın 2023 yılı ekim ayında hazırladığı bir raporda, atama bekleyen öğretmen sayısı 138 bin olarak belirlemiştir” diyen Akdoğan,

“Biz ise atamaya bekleyen öğretmen sayısının yaklaşık 500 bin olduğunu öngörüyoruz. 2024 yılında MEB’de çalışan ücretli öğretmen sayısı ise yaklaşık 75 bindir. Yani görüldüğü gibi MEB’in açıkladığı 74 bin 781 öğretmen açığını ücretli öğretmenlerle kapatmaya çalıştığı görülecektir. İşin ilginç yanı bu ücretli öğretmenlerin çok azının eğitim fakültesi mezunu olduğu, çoğunun diğer fakültelerdeki lisans mezunu ve de değişik bölümlerdeki ön lisans mezunu olduğu görülmektedir. Yaklaşık 500 bin öğretmen adayı atamayı beklerken MEB’deki açığın, eğitim fakülteleriyle alakasız bölüm mezunlarıyla karşılanması tam bir garabettir”

ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANI BU TEPKİLERE KAYITSIZ KALMADI”

Bakan Şimşek’in emeklilerin yerleri dışında yeni öğretmen alımı yapılmayacağı açıklamasını eleştiren Akdoğan, şunları kaydetti:

“Maliye Bakanı Şimşek’in sadece emekli olacak öğretmenlerin yerine atama yapılacağı, bunun dışında kimsenin atama beklemesin açıklaması şaşkınlık ve kızgınlık yaratmıştır. Her şeyden tasarruf yapılabilir fakat eğitimden asla. Milletlerin gelişmesi ve varlığı sürdürmesi eğitim almış donanımlı nesillere bağlıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: ‘Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.’ Bunun içindir ki eğitim hükumetlerin tasarruf tedbirleri arasına alacağı bir kalem değildir. Bakan Şimşek’in bu talihsiz açıklamasından sonra tepkiler çığ gibi büyümüş, Sayın Cumhurbaşkanı ise bu tepkilere kayıtsız kalmamıştır ve de MEB Bakanı Sayın Yusuf Tekin’e bu konuda bir çalışma yapması talimatını vermiştir. Gelinen noktada ise MEB, çalışmasını yapmış, Maliye Bakanı ile görüştükten sonra atama takvimini ve atama sayısını Sayın Cumhurbaşkanı’nın açıklayacağı müjdesini vermiştir. Fakat Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bir miktar öğretmen ataması yapacağız derken bu bir miktarın beklentileri karşılayacak düzeyde olması temennimizdir. Aynı zamanda bu atamanın en kısa sürede yapılması, en geç mayıs ayında sürecin tamamlanması atama bekleyen öğretmenlerimizin yüreğine su serpecektir.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı