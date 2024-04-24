24 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“ Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 24 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 24 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
24 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“Berat Eczanesi
Akpınar Meydanı, Mgross market yanı, Hilaltepe -Hançukur- Göztepe minibüs durağı yanı
24 saat açık
Özbay Eczanesi
Göztepe Mahallesi, Dülgerzade Sokak, No:23/B
24 saat açık
Gürsoy Eczanesi
Malatya Park AVM, İnönü Mahallesi, Çevre Sokak, 4/Z6
24 saat açık
Defne Eczanesi
Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No:77/A, Çavuşoğlu Sağlık Ocağı karşısı
24 saat açık
Betül Eczanesi
Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, Opet devamı
24 saat açık”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.