24 Nis 2024 - 09:50- Sağlık G:

24 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 24 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 24 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

24 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 24 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 24 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

24 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“Berat Eczanesi

Akpınar Meydanı, Mgross market yanı, Hilaltepe -Hançukur- Göztepe minibüs durağı yanı

24 saat açık

Özbay Eczanesi

Göztepe Mahallesi, Dülgerzade Sokak, No:23/B

24 saat açık

Gürsoy Eczanesi

Malatya Park AVM, İnönü Mahallesi, Çevre Sokak, 4/Z6

24 saat açık

Defne Eczanesi

Çavuşoğlu Mahallesi, Boztepe Caddesi, No:77/A, Çavuşoğlu Sağlık Ocağı karşısı

24 saat açık

 

Betül Eczanesi

Alacakapı Mahallesi, Kırkgöz Caddesi, Hasırcılar yolu, Opet devamı

24 saat açık”

 

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24 Nis 2024 - 09:50 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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