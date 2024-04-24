Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı bulutlu 31 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu 30 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu 27 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu 26 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu 30 derece,

Darende: Parçalı bulutlu 28 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu 27 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu 30 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu 28 derece,

Kale: Parçalı bulutlu 31 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu 27 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu 28 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu 30 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu 29 derece.”