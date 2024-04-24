Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu, Eğin, Aşağıörükçü, Kotangölü mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Hudut, Günedoğru, Savaklı mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Akbaba, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk, Bahçelievler, Çayköy, Yeni, Hacılar Sıragöz, Sofular, Temüklü, Sultanlı, Karabük, Karaçayır, İstiklal, Ortapınar, Karıncalık, Konaktepe, Bıyıkboğazı, Başören, Alvar, Karlık, Boğaziçi, İsmetpaşa, Ciritbelen, Bahçedamı, Göğebakan, Çörmü, Bicir mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırkpınar, Göktarla, Şahnahan, Samanköy, Yaka, Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Bindal, Suluköy, Duranlar, Şeyhler, Mahmutlu, Özal mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Parçikan, Ambarcık, Eğribük, Karababa, Gümüşlü, Morhamam, Karaca mahallelerine,
Bugün 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Hudut, Günedoğru, Savaklı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Durulova, Tataruşağı, Yalınkaya mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü, Bahçebaşı, Yeni, Gündüzbey, Su, Tecde mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Yavuz Selim, Cemalgürsel, Zaviye, Merkez Beydağı, Başharık, Şeyh Bayram, Şahnahan, Aşağı Bağlar, Yıldıztepe, Samanlı, Orduzu, Abdulgaffar, Çilesiz, Turgut Özal, Özalper mahallelerine,
Yarın 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık, Cevherizade, Ataköy, Hacı Abdi, Ferhadiye, İstiklal, Zafer, Paşaköşkü, Zaviye, İzzetiye, Hasan Varol, K.Mustafa Paşa, Hamidiye, Nuriye, B.Mustafa Paşa, Aslanbey, Kernek, Saray, Çukurdere, Şifa, Şıkşık mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.