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Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

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Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat malatya haber
Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat malatya haber
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri, Yağmurlu, Eğin, Aşağıörükçü, Kotangölü mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Hudut, Günedoğru, Savaklı mahallelerine,

Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Ağılyazı, Kavak, Göllüce, Karabacak, Nurkuyusu, Irmaklı, Akbaba, Ayvalı, Kaynarca, Aşağıselimli, Kızılhisar, İlisuluk, Bahçelievler, Çayköy, Yeni, Hacılar Sıragöz, Sofular, Temüklü, Sultanlı, Karabük, Karaçayır, İstiklal, Ortapınar, Karıncalık, Konaktepe, Bıyıkboğazı, Başören, Alvar, Karlık, Boğaziçi, İsmetpaşa, Ciritbelen, Bahçedamı, Göğebakan, Çörmü, Bicir mahallelerine,

Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırkpınar, Göktarla, Şahnahan, Samanköy, Yaka, Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Tepeköy, Topraktepe, Sütlüce, Bindal, Suluköy, Duranlar, Şeyhler, Mahmutlu, Özal mahallelerine,

Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Parçikan, Ambarcık, Eğribük, Karababa, Gümüşlü, Morhamam, Karaca mahallelerine,

Bugün 16.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Hudut, Günedoğru, Savaklı mahallelerine,

Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Durulova, Tataruşağı, Yalınkaya mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü, Bahçebaşı, Yeni, Gündüzbey, Su, Tecde mahallelerine,

Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat

Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Yavuz Selim, Cemalgürsel, Zaviye, Merkez Beydağı, Başharık, Şeyh Bayram, Şahnahan, Aşağı Bağlar, Yıldıztepe, Samanlı, Orduzu, Abdulgaffar, Çilesiz, Turgut Özal, Özalper mahallelerine,

Malatyalılar bugün ve yarın bu saatlere dikkat

Yarın 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık, Cevherizade, Ataköy, Hacı Abdi, Ferhadiye, İstiklal, Zafer, Paşaköşkü, Zaviye, İzzetiye, Hasan Varol, K.Mustafa Paşa, Hamidiye, Nuriye, B.Mustafa Paşa, Aslanbey, Kernek, Saray, Çukurdere, Şifa, Şıkşık mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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24 Nis 2024 - 09:39 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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