Malatya’da bu 10 meslekte işçi bulunamıyor

Malatya özelinde yapılan İŞKUR incelemelerine göre bazı meslekler var ki şehirde bu işler için işçi bulmak oldukça zor. İşte Malatya’da eleman temininde güçlük çekilen ilk 10 meslek…
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Malatya İşgücü Piyasası Araştırması 2023 Yılı Sonuç Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Malatya’da eleman temininde güçlük çekilen ilk 10 meslek de belli oldu.
MALATYA’DA ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN İLK 10 MESLEK
İşte Malatya’da eleman temininde güçlük çekilen ilk 10 meslek:
1-Düz Dikiş Makineci
2-Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
3-Makineci (Dikiş)
4-Konfeksiyon İşçisi
5-Beden İşçisi (Genel)
6-Dokuma Konfeksiyon Makineci
7-Piliç Kesim ve İşleme Elemanı
8-Ayakkabı İmalatçısı
9-Gıda İşlemecisi
10-Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
NEDEN BU MESLEKLERDE İŞÇİ BULUNAMIYOR?
Malatya’da eleman temininde güçlük çekilme nedenlerine bakıldığında ilk sırada yüzde 91,2 ile bu meslekte işe yeterli başvuru yapılmaması yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 85,9 ile gerekli mesleki beceriye/niteliğe sahip eleman bulunamaması olduğu açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.