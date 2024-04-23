MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında zorlu mücadele: Golsüz beraberlik

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

15. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bassogog’un içeriye çevirdiği meşin yuvarlağı Ali Sowe arka direkte tamamlayarak ağlarla buluşturdu. VAR’dan gelen karar sonrası gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

26. dakikada yaptığı baskı sonrası topu kazanan ve ceza sahasına giren Ali Sowe’nin şutu üstten auta gitti.

35. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bassagog’un yaptığı şut sonrası meşin yuvarlak, sağ direğin dibinden az farkla auta çıktı.

39. dakikada ceza sahası çizgisi üstünde topla buluşan Tolga Ciğerci’nin çektiği şut sonrası top direkten auta çıktı.

40. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Morutan’ın pası sonrası ceza sahası yayında topla buluşan Efkan Bekiroğlu’nun şutunu kaleci Mert Günok çıkardı.



46. dakikada Masuaku’nın sol kanattan içeriye yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Muleka’nın kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

70. dakikada ceza sahası yayının önünde topla buluşan Pedrinho’nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

75. dakikada ceza sahası yayının yukarısında topla buluşan Flips’in yaptığı şut sonrası topu Mert Günok çeldi. Pozisyonun devamında yaşanan karambolde Macheda’nın boş kaleye yaptığı kafa vuruşu üstten auta giderken, son pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Kitsiou, Atakan Çankaya (Kazımcan Karataş dk. 77), Radakovic, Mujakic, Tolga Ciğerci (Pedrinho dk.66), Efkan Bekiroğlu (Ali Kaan Güneren dk. 77), Bassogog, Morutan (Chatsigiovanis dk. 84), Flips, Ali Sowe (Macheda dk. 65)

Yedekler: Ertaç Özbir, Chatzigiovanis, Pedrinho, Rodrigues, Saponara, Kaan Güneren, Arda Ünyay, Macheda, Kazımcan Karataş, Mert Çetin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Worrall, Necip Uysal, Umut Meraş (Masuaku dk.46), Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal (Chamberlain dk. 79), Ernest Muçi (Salih Uçan dk. 88), Milot Rashica (Cenk Tosun dk.46), Muleka (Aboubakar dk. 90)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Sanuç, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Masuaku

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Sarı kartlar: Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Atakan Çankaya, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Al-Musrati (Beşiktaş)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı