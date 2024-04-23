Otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Günyazı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, E.S. yönetimindeki 31 ARR 995 plakalı otomobil virajı alamayarak 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu.
Takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.