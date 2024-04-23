Otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Günyazı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, E.S. yönetimindeki 31 ARR 995 plakalı otomobil virajı alamayarak 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu.

Takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı