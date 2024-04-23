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Otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı

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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Günyazı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, E.S. yönetimindeki 31 ARR 995 plakalı otomobil virajı alamayarak 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu.

Otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı mask
Otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı
Otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Günyazı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, E.S. yönetimindeki 31 ARR 995 plakalı otomobil virajı alamayarak 5 metrelik istinat duvarından aşağı uçtu.

Otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı

Takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hızla müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil istinat duvarından uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hatay, Antakya, Günyazı Mahallesi, trafik kazası, kaza, yaralı, istinat duvarı, sağlık, Polis

23 Nis 2024 - 23:20 - Asayiş

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