Bugün Malatya’da neler oldu? 

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Kayıp şahıs Malatya Karakaya Barajı’nda ölü bulundu

Malatya Battalgazi Karakaya Barajı’nda 3 gündür kayıp olduğu bilinen H.B.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Kuluşağı Mahallesi Karakaya Barajı’nda bir vatandaşın suyun üzerinde hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19955860/kayip-sahis-malatya-karakaya-barajinda-olu-bulundu

Malatya’daki tarihi Taş Köprü'yü gördünüz mü?

Malatya’nın Arapgir ilçesine bağlı Suceyin Mahallesi’nde bulunan Roma Döneminden kalma tarihi Taş Köprü keşfedilmeyi bekliyor. Arapgir Suceyin Mahallesi’nde, Taşköprü Mevkii’nde bulunan köprü bin yıllarca yıllık tarihiyle dikkat çekiyor. Köprü bazı bölümlerinden deforme olsa da yüzlerce yıldır çayın üzerindeki geçişi sağlıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19956371/malatyadaki-tarihi-tas-kopruyu-gordunuz-mu

Vatandaş çıkmazda yetkililer bu mağduriyeti görün

Bostanbaşı Mahallesi’nde bulunan, 2 blok ve 72 daireden oluşan Beyzade Gold sitesi sakinleri güçlendirme kredisi alamadıkları için yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdiler. Site sakinlerinden İlkay Günel, orta hasarlı binalara güçlendirme kredisi verileceğinin açıklanması üzerine binalarını güçlendirmeye başladıklarını ancak hala kredi alamadıklarını kaydetti. Detaylar haberimizde...

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19956533/vatandas-cikmazda-yetkililer-bu-magduriyeti-gorun

Malatya’da mülakatla kiracı alınacak! Bunu da görmedik demeyiz artık

Malatya 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır bir yara aldı. Depremin üzerinden hemen hemen 1 yıl 3 ay geçmesine rağmen gelin görün ki bir arpa boyu yol alınamadı. Kira fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen Malatya bu defa şaşırtan kiracı açıklamasıyla gündemde. Detaylar haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19956932/malatyada-mulakatla-kiraci-alinacak-bunu-da-gormedik-demeyiz-artik

Malatya'da 23 Nisan coşkusu

Malatya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılı münasebeti ile bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19957017/malatyada-23-nisan-coskusu

YÖK'e açık çağrı: Yine o hoca yine vahim iddia Mobbingle akademisyen göndermeler Ses kaydı almalar...

Adı mobbing, baskı ve öğrenci kayırma iddiaları ile gündeme gelen İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi hocalarından F.N. hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. YÖK bu iddialara sessiz kalmayacak ve ülkemizin adalet sistemi gereğini yapacaktır. İşte o çarpıcı yeni iddia…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19964804/yoke-acik-cagri-yine-o-hoca-yine-vahim-iddia-mobbingle-akademisyen-gondermeler-ses-kaydi-almalar

Yeni Malatyaspor’da sular durulmuyor! Özköse, sessizliğini bozdu

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı olan Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özköse'nin görevine son verildiğini açıklamasının ardından, Malatyaspor Başkan Yardımcı Ahmet Özköse de bir basın açıklamasında yaptı. Önemli değerlendirmelerde bulunan Özköse, kendisine yönelik yapılan iddialara cevap verdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19965072/yeni-malatyasporda-sular-durulmuyor-ozkose-sessizligini-bozdu

Sami Er’den açıklama geldi: “Söylediklerimin arkasındayım” “Malatya’yı kısır tartışmalardan uzak tutacağım”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL borcu, “Kredi çekerek maaş ödemesi yaptık” ifadesi ve eski Başkan Selahattin Gürkan’ın dün 39 dakikalık açıklaması bu konuyu tam bir polemiğe dönüştürdü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kredi çekme konusunda konuşarak, “Her iki Meclis oturumunda da söylediklerimin arkasında olduğumu ifade etmek isterim” diyerek, konuya ilişkin bazı detaylara yer verdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19966267/sami-erden-aciklama-geldi-soylediklerimin-arkasindayim-malatyayi-kisir-tartismalardan-uzak-tutacagim

Çamurlu Mahallesi’nde TOKİ kaç konut yapıyor? Ne zaman teslim edilecek?

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen 6 Şubat depremlerden birkaç ay sonra Malatya’da TOKİ konutları yükselmeye başladı. Çamurlu Mahallesi’nde uzun bir süredir yapımı devam eden konutlarda son durum merak konusu oldu. Burada kaç konut yapılacak, ne zaman teslim edilecek; bunların cevabı haberimizde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19967608/camurlu-mahallesinde-toki-kac-konut-yapiyor-ne-zaman-teslim-edilecek