- Asayiş

Adıyaman'da silah ve mühimmat operasyonu: Çok sayıda silah parçası ele geçirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah parçası ve mermiler ele geçirildi.

Adıyaman'da silah ve mühimmat operasyonu: Çok sayıda silah parçası ele geçirildi mask
Adıyaman'da silah ve mühimmat operasyonu: Çok sayıda silah parçası ele geçirildi
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah parçası ve mermiler ele geçirildi.

Adıyaman'da silah ve mühimmat operasyonu: Çok sayıda silah parçası ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç., isimli bir şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 56 adet tabanca mermisi, 1 adet torna makinesi, 3 adet yiv-set açma aparatı, 1 adet metal silah seri numara basma numaratörü, 1 adet kompresör, 1 adet mengene, 1 adet oksijen tüpü ve aparatı, 7 adet tabancaya ait şarjör, 29 adet fişek, 2 adet tabanca gövde ve tetik tertibatı, 1 adet tabanca kapak takımı, silah yapım, imal ve tamir işlerinde muhtelif sayıda alet ve edevat ele geçirildi.

Adıyaman'da silah ve mühimmat operasyonu: Çok sayıda silah parçası ele geçirildi

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken M.Ç. isimli şahıs ise ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, operasyon, soruşturma, silah ve mühimmat operasyonu, Adıyaman, Jandarma

23 Nis 2024 - 23:06 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL