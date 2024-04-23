Adıyaman'da silah ve mühimmat operasyonu: Çok sayıda silah parçası ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah parçası ve mermiler ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç., isimli bir şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 56 adet tabanca mermisi, 1 adet torna makinesi, 3 adet yiv-set açma aparatı, 1 adet metal silah seri numara basma numaratörü, 1 adet kompresör, 1 adet mengene, 1 adet oksijen tüpü ve aparatı, 7 adet tabancaya ait şarjör, 29 adet fişek, 2 adet tabanca gövde ve tetik tertibatı, 1 adet tabanca kapak takımı, silah yapım, imal ve tamir işlerinde muhtelif sayıda alet ve edevat ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken M.Ç. isimli şahıs ise ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.