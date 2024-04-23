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Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

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Van'ın Gevaş ilçesinde, öğle saatlerinde Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Dereağzı Mahallesi'nde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 33 HU 433 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı mask
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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Van'ın Gevaş ilçesinde, öğle saatlerinde Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Dereağzı Mahallesi'nde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 33 HU 433 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu hakkında bilgi verilmezken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Van, Gevaş, Van-Tatvan kara yolu, Dereağzı Mahallesi, kaza, trafik kazası, soruşturma, yaralı, kamyonet

23 Nis 2024 - 23:02 - Gündem

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