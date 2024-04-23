Öğretmen atamaları ne zaman? Bakan Tekin’den açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde öğretmen atamasına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Bakan Yusuf Tekin’den de konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı sonrası çok merak edilen öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Erdoğan,

“Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz. Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor”

dedi.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu sözlerin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) çevrildi. MEB Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin,

"Atama sayılarını Hazine ve Maliye Bakanımızla birlikte önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağız"

dedi.

MÜFREDAT KONUSU

Müfredatla ilgili çalışmaların da gelecek hafta tamamlanacağını dile getiren Bakan Tekin,

“OECD'nin yaptığı derecelendirme mekanizmaları var. Kamuoyunun bizimle yarıştırdığı ülkelerdeki müfredat yoğunluğu ile bizimkini karşılaştırdık. Oradaki yoğunluğa yaklaştırmaya çalıştık. O ülkelerden yaklaşık 2 kat fazla müfredat yüklüyoruz çocuklara. Birincisi, çocuklara daha fazla müfredat yüklüyoruz, ikincisi ise orada olduğu gibi beceri temelli değil, bilgi, kazanım temelli veriyoruz. Bahsettiğimiz ülkelerde çocukların aldıkları eğitimi gündelik yaşam becerilerine dönüştürüp dönüştüremediği ölçülürken biz normal bilgi olarak veriyoruz. Halbuki bahsedilen sınavlarda bunlar ölçülüyor. Hem müfredat olarak daha fazla hem de farklı bir mantıkla verdiğiniz zaman rekabet edemiyorsunuz”

diye konuştu.