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9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Adıyaman’da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı mask
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Adıyaman’da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan ve ifadeleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Besni Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 Nis 2024 - 22:38 - Asayiş

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