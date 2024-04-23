Doğada bulduğu yavru orman baykuşunu yetkililere teslim etti

Muş'ta ailesiyle gezintiye çıkan Alperen Yavuz, doğada bulduğu yavru kulaklı orman baykuşunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Doğal yaşamın önemli bir parçası olan ve korunması gereken bu canlının sağlığı ve güvenliği için duyarlılık gösteren Yavuz'un bu davranışı takdirle karşılandı. Yavru orman baykuşu, uzman ekipler tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılarak doğal yaşamına geri döndürülmek üzere şube müdürlüğüne teslim alındı. Yavuz'un doğaya olan sevgisi ve duyarlılığı, çevreye karşı sorumluluk bilincinin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Kurum yetkilileri de Yavuz'a duyarlı davranışı ve doğaya katkısı dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı