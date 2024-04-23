"Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliği" projesiyle 30 ton alabalık üretimi gerçekleştirildi

Şırnak'ta hayata geçirilen "Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Uludere ilçesinde 7 yatırımcı tarafından kurulan çiftliklerde kafes balıkçılığıyla 30 ton alabalık üretildi.

Proje, Şırnak Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi. Vali Cevdet Atay'ın da tesisi ziyaret ederek bilgi aldığı programda, bölgedeki su kaynakları ve doğal gölleri kullanarak alabalık yetiştiriciliği yapıldığı belirtildi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, proje ile bölgede su ürünleri yetiştiriciliğini teşvik ettiklerini ve ekonomiye katkı sağladıklarını ifade etti. Programa, il jandarma ve emniyet müdürleri ile kurum temsilcileri ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı