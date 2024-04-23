- Ekonomi

"Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliği" projesiyle 30 ton alabalık üretimi gerçekleştirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak'ta hayata geçirilen "Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Uludere ilçesinde 7 yatırımcı tarafından kurulan çiftliklerde kafes balıkçılığıyla 30 ton alabalık üretildi.

"Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliği" projesiyle 30 ton alabalık üretimi gerçekleştirildi mask
"Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliği" projesiyle 30 ton alabalık üretimi gerçekleştirildi
"Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliği" projesiyle 30 ton alabalık üretimi gerçekleştirildi
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak'ta hayata geçirilen "Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Uludere ilçesinde 7 yatırımcı tarafından kurulan çiftliklerde kafes balıkçılığıyla 30 ton alabalık üretildi.

Proje, Şırnak Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi. Vali Cevdet Atay'ın da tesisi ziyaret ederek bilgi aldığı programda, bölgedeki su kaynakları ve doğal gölleri kullanarak alabalık yetiştiriciliği yapıldığı belirtildi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, proje ile bölgede su ürünleri yetiştiriciliğini teşvik ettiklerini ve ekonomiye katkı sağladıklarını ifade etti. Programa, il jandarma ve emniyet müdürleri ile kurum temsilcileri ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şırnak, Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi, Uludere, çiftlik, kafes balıkçılığı, ekonomi, Cevdet Atay, Şırnak Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, proje, Jandarma, orman

23 Nis 2024 - 22:33 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL