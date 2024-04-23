Gençliğin iksiri bu sabunda saklı

Anne sütüne en yakın olan eşek sütü sabunu birçok cilt problemlerine iyi gelirken doğum lekesi olanlar ve genç kalmak isteyenlerin de kullanacağı bir ürün olarak kabul görüyor. Birçok sabun farklı cilt sorunlarının çözümü için kullanılırken eşek sütü sabunu diğerlerine göre daha çok tercih ediliyor.

Eşek sütü sabunu cilde zarar vermeden lekeleri yok ediyor. Aynı zamanda bu sabunun besleyici bir özellik taşıdığı için yaşlanmanın önüne geçtiği ifade ediliyor. ‘Eşek sütü sabununun cilde faydası nedir? İçinde kullanılan ana malzeme hangisi? Eşek sütü sabunu saç için kullanılır mı?’ sorularını merak edenler için sabun satan esnaflar BUSABAH Medya’ya konuştu. İşte detaylar…

“BESLEYİCİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK”

Eşek sütü sabununun besleyici bir özellik taşıdığı için cilde birçok etkisi olduğunu söyleyen Esnaf Ramazan Yıldırım,

“ Malatya'da dedemin açtığı dükkânda 1943 yılından beri sabunculuk yapıyoruz. Dededen gelen bir meslek ben 3’üncü nesil olarak işi sürdürüyorum. Eşek sütüne çok talep var. Kanser hastası olanlar içiyor. İnternette de satışı çok oluyor. Litresi 580-600 TL’den satılıyor. Eşek sütü sabuna katıldığında lekeleri, yarayı geçiriyor. Besleyici değeri çok yüksek olduğu için yaşlanmayı önlüyor. Göz kapaklarında kaz ayağı dediğimiz yaşlanma belirtileri ciltte varsa eşek sütü sabunu bunları yok ediyor. Öyle bir günde iyi gelecek bir sabun değil. Bu sabunu düzenli olarak kullanırlarsa etkisi görürler”

şeklinde konuştu.

“EŞEK SÜTÜ SABUNU İKİ FARKLI ŞEKİLDE SATILIYOR”

Esnaf Yıldırım, eşek sütü sabunu saç ve cilt olmak üzere iki farklı şekilde satıldığını vurgulayarak,

“Eşek sütü sabununu saça kullanmalarında hiçbir sakınca yoktur. Aynı zamanda saç için ayrı yüz için ayrı eşek sütü sabunu satıyoruz. Ona göre müşteriye soruyoruz yüzüne mi kullanacaksın, saça mı diye. Eşek sütü sabunun yapımında kostik ve bazı yağlar kullanılıyor. Kesinlikle doğal bir sabundur. Eşek sütü sabununu 40-50 TL’ye satıyoruz. Bugün en çok sattığımız sabunlardan biridir. Saç için de alan cilt için de alan herkes memnun kalıyor. Saç diplerinde oluşan pul pul deri soyulmalarına ve egzama başlangıcını eşek sütü sabunu önler”

ifadelerini kullandı.

“DOĞUM LEKESİ OLANLAR EŞEK SÜTÜ SABUNU KULLANABİLİR”

Doğum lekesi için eşek sütü sabunu alan müşterilerin olduğunu belirten Yıldırım,

“Eşek sütü sabunu yaz aylarının gelmesiyle oluşan güneş lekelerine de yok eder. Cilde kullanılan birçok sabun var ama eşek sütünde en büyük olay besleyici değeri yüksek olmasıdır. Özellikle 35-40 yaşındaki bayanlar eşek sütlü sabununu alıyor. Ayrıca doğum lekesi olanlarda bu sabundan alıyor. Kısacası gelen müşteriye eşek sütü sabunun vermeden önce soruyorum cildine göre tavsiye ediyoruz”

diye konuştu.

“ANA MADDESİ KOSTİK”

Esnaf Abdullah Yakar, eşek sütü sabununun içerisindeki çoğunluk ana maddenin önemli olduğunu söyleyerek,

“Eşek sütü sabunu özellikle güncel olan bir sabundur. Bu sabun ciltteki lekelerde, sivilcelerde, sivilce izinde, güneş yanığında bu tür cilt hastalıklarında bayağı etkili olan bir üründür. Zaten bu sabunun ana maddesi kostik. Eşek sütü sabunu içerisine dondurucu madde mutlaka katılıyor. Ama bunda önemli olanı ana maddenin çokluğudur. Eşek sütü sabunu yerine saça bıttım sabunu kullanmak daha doğru olur. Şu anda eşek sütü sabunu 50-60 TL’ye satılıyor”

dedi.

“SABUNDA A, B1, B2, C VE E VİTAMİNLERİ VAR”

Yüz gelişimi için bazı değerleri içinde taşıdığını belirten Esnaf Erdal Yıldırım,

“Eşek sütünün normalde cildi iyileştirme bakımından birebir pürüzsüzlük sağlar. Sabunda A, B1, B2, C ve E vitaminleri var. Bunlar yüzün gelişiminde daha çok kullanılır. Yüzün parlamasında lekeler için kullanılır. Eşek sütü sabunu vücuda kullanılır ama bizim buralarda yüz için alınıyor. Normalde eşek sütünün bir diğer özelliği de sabunla birleştiği zaman sütün direk vücuda temas edip nemlendirmesidir”

şeklinde konuştu.

“YÜZÜ BEYAZLATMADA BİREBİR”

Esnaf Erdal Yıldırım,

“Eşek sütü sabunu yüz de oluşan lekelere iyi gelirken yüzü beyazlatmada birebirdir. Bizim kültürümüze şu şekilde derler. Anne sütüne en yakın şey eşek sütü olarak anılır. Bu sabunun içerisinde vitaminler bulunduğu için saça da faydası oluyor. Eşek sütü sabunu genellikle cilt kullanımı için satılıyor. Diğer sabunlardan 8 tane satıyorsak eşek sütü sabunundan 10 tane satıyoruz. İçinde kimyasal madde fazla kullanılmadan ana malzeme olarak kostik koyuluyor. Şu anda 60 TL’ye satıyorum. Eşek sütü sabunu genellikle genç kızlar daha çok kullanıyor. Bir de vitamin yoğun olduğu için ister istemez cildin parlaklığında ve lekelerin kaybolmasında daha faydalı”

ifadelerine yer verdi.