Asayiş ve kaçakçılık operasyonları: 57 kişiye adli işlem yapıldı

Şırnak'ta bir hafta boyunca İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, terörün finans kaynaklarına yönelik 40 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemelere el konuldu. Toplamda 1 milyon 200 bin lira değerinde kaçak cep telefonu da ele geçirildi.

Operasyonlarda, Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan aramalarda ise 12,65 gram metamfetamin, 10,64 gram eroin, 50,41 gram esrar, 7 adet sentetik ecza, 6 bin 935 paket sigara, 227 adet elektronik sigara, 213 kilo kaçak tütün, 200 paket elektronik sigara tütünü, 12 bin 400 adet makaron, 3297 adet emtia (kol saati, makyaj malzemeleri, termos), 22 adet cep telefonu ve 26 kilo kaçak çay ele geçirildi. Bu operasyonlarda toplamda 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı