Diyarbakır’da otomobil kazası: Sürücü yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak park halindeki bir minibüse çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrasında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı ve olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı