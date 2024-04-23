Cinayet zanlısı dron destekli operasyonla yakalandı: Silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl nisan ayında gerçekleşen kasten adam öldürme olayıyla ilgili aranan zanlı, polis ekipleri tarafından düzenlenen dron destekli operasyonla yakalandı.

Azadi Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Abdülkadir Atçı'nın (23) cinayetini işlediği belirlenen E.Y., kaldığı Yaban Mahallesi Yenice Küme Evlerinde operasyonla yakalandı. Zanlının yakalanmasıyla birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 35 adet fişek de ele geçirildi. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı