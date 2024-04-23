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Cinayet zanlısı dron destekli operasyonla yakalandı: Silahlar ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl nisan ayında gerçekleşen kasten adam öldürme olayıyla ilgili aranan zanlı, polis ekipleri tarafından düzenlenen dron destekli operasyonla yakalandı.

Cinayet zanlısı dron destekli operasyonla yakalandı: Silahlar ele geçirildi mask
Cinayet zanlısı dron destekli operasyonla yakalandı: Silahlar ele geçirildi
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl nisan ayında gerçekleşen kasten adam öldürme olayıyla ilgili aranan zanlı, polis ekipleri tarafından düzenlenen dron destekli operasyonla yakalandı.

Cinayet zanlısı dron destekli operasyonla yakalandı: Silahlar ele geçirildi

Azadi Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Abdülkadir Atçı'nın (23) cinayetini işlediği belirlenen E.Y., kaldığı Yaban Mahallesi Yenice Küme Evlerinde operasyonla yakalandı. Zanlının yakalanmasıyla birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 35 adet fişek de ele geçirildi. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Cinayet zanlısı dron destekli operasyonla yakalandı: Silahlar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 Nis 2024 - 22:04 - Gündem

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